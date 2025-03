Apeldoorn. Larissa Iapichino ist Europameisterin im Weitsprung. Am Sonnabend setzte sich die Italienerin bei der Hallen-EM in Apeldoorn mit 6,94 Metern gegen Annik Kälin aus der Schweiz (6,90) und die Deutsche Malaika Mihambo (6,88) durch. Mihambo, Weitsprungolympiasiegerin von Tokio und aktuell Weltjahresbeste (7,07), gab sich zerknirscht: Sie habe »die Puzzleteile nicht so zusammensetzen« können wie geplant. Einen Sprung hatte Mihambo ausgelassen, weil die Pause nach dem Vorkampf zu kurz gewesen wäre. (sid/dpa/jW)