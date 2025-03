Sören Bär Der Kulminationspunkt: Aravindh Chithambaram macht mit dem Scheinopfer 29…Te5! dem c-Bauern den Weg frei

Das Schachfestival in der goldenen Stadt Prag ist mit seiner mittlerweile siebenten Austragung zu einer schönen Tradition geworden und zieht mit einer Vielzahl von Turnieren die Schachfans aus aller Welt wie ein Magnet an. Neben dem mit Weltklasseakteuren besetzten Masters als Flaggschiff boten vom 26. Februar bis zum 7. März auch das Challengers, das Futures, das Open und zahlreiche Side Events mannigfaltig Gelegenheit, dem königlichen Spiel zu frönen.

Im Masters war neben dem 19jährigen Rameshbabu Praggnanandhaa, der im Januar in Wijk aan Zee triumphiert hatte, mit Aravindh Chitha­mbaram (25) ein zweiter Inder dabei, dessen Namen außerhalb seines Heimatlandes bisher nur Insider kannten, obwohl er auf Platz 25 der Weltrangliste steht. Zum Favoritenkreis zählten weiterhin der Chinese Wei Yi, Anish Giri (Niederlande), die deutsche Nummer eins Vincent Keymer und Lê Quang Liêm (Vietnam). Vor dem neunten und letzten Durchgang war klar, dass der Turniersieg wie so oft nur über die beiden Inder gehen würde. Aravindh führte mit 5,5 Punkten, nur einen halben Zähler dahinter folgte Praggnanandhaa. Das Zünglein an der Waage spielte Giri. In der siebenten Runde noch in einer märchenhaft schönen Partie Aravindh unterlegen, gelang dem Niederländer in der Schlussrunde ein attraktiver Sieg mit den weißen Steinen gegen Praggnanandhaa. Damit machte er dessen Chancen zunichte und katapultierte sich mit fünf Punkten nach Wertung auf den zweiten Rang. Spitzenreiter Aravindh genügte hingegen ein Schwarzremis gegen den 16jährigen Ediz Gürel (Türkei), um mit sechs Punkten den Spitzenplatz zu behaupten und den Siegerpokal in die Höhe zu stemmen.

Absolut verdient, denn bei drei Gewinnpartien und sechs Remisen blieb er als einziger Spieler unbesiegt. Hinter Giri liefen die ebenfalls über fünf Punkte aus neun Partien verfügenden Wei Yi und Praggnanandhaa auf den Plätzen drei und vier ein. Der topgesetzte Wei Yi verlor in den ersten drei Runden zweimal, bestach allerdings mit einem starken Finish. Für Vincent Keymer hielt das Turnier eine weitere Topsy-turvy-Erfahrung bereit: Einem starken Auftaktsieg gegen Wei Yi folgte eine Weißniederlage gegen Aravindh, worauf er gleich einen Schwarzsieg gegen den US-Amerikaner Sam Shankland folgen ließ. Doch eine weitere Null als Anziehender gegen Praggnanandhaa versetzte seinen Ambitionen einen empfindlichen Dämpfer. Dennoch stabilisierte sich der 19jährige Deutsche und beendete das Turnier mit fünf ausgekämpften Unentschieden, was ihm mit 4,5 Zählern immerhin Platz fünf vor dem punktgleichen Türken Gurel bescherte.

Stefan64/Wikimedia Commons Ohne Niederlage: Aravindh Chithambaram behauptete in Prag mit sechs Punkten den Spitzenplatz

Für den Einzug in die absolute Weltspitze muss Keymer ein weiterer Leistungssprung gelingen. Dass man ihm diese Steigerung zutrauen darf, bewies er kürzlich mit seinem Sieg beim Freestyle-Turnier in Weissenhaus, als er Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura und Fabiano Caruana das Nachsehen gab. Beim Freestyle-Schach, auch als Fischer-Schach bezeichnet, wird die Stellung der Figuren auf der Grundreihe ausgelost. Shankland, David Navara (Tschechische Republik) und Lê Quang Liêm belegten mit jeweils vier Zählern die Plätze sieben bis neun, während Thai Dai Van Nguyen (Tschechische Republik) mit drei Punkten am Tabellenende stand.

Im Challengers musste ein Tiebreak die Entscheidung zwischen Nodirbek Jakubojew (Usbekistan) und Jonas Buhl Bjerre (Dänemark) herbeiführen, weil beide mit sieben aus neun Runden den Spitzenplatz teilten. Jakubojew war mit 1,5:0,5 siegreich und löste damit auch die Eintrittskarte zum Masters im kommenden Jahr. Das Futures-Turnier des weiblichen Schachnachwuchses gewann mit sieben Punkten Sara Maria Sunea (Rumänien).

Dem erst 13jährigen FM Christian Glöckler (BRD), der von GM Thomas Pähtz trainiert wird, gelang im Open mit sieben aus neun und dem geteilten dritten Rang seine dritte und letzte IM-Norm und auch der Sprung über die für die Titelverleihung erforderliche Ratingzahl von 2.400. Er wandelt damit auf den Spuren von Vincent Keymer.