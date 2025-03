Tausende Menschen haben den Südflügel des über viele Jahre geschlossenen Pergamonmuseums in Berlin besichtigen können. Die drei Ausnahmebesuchertage von Freitag bis Sonntag wurden gut angenommen, wie eine Sprecherin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz am Sonntag sagte. Seit Herbst 2023 ist das Pergamonmuseum wegen einer umfassenden Sanierung geschlossen. Diese geschieht in zwei großen Abschnitten. Die Arbeiten im Südflügel beginnen in der neuen Woche, sie sollen bis 2036 andauern. (dpa/jW)