Schauspieler Gene Hackman und seine Ehefrau Betsy Arakawa sind eines natürlichen Todes gestorben. Die Autopsie der Leichen habe außerdem darauf hingewiesen, dass Arakawa bereits eine Woche vor ihrem Mann gestorben sei, teilten Ermittler am Freitag abend mit. Der schwer an Alzheimer erkrankte Oscar-Preisträger habe danach noch tagelang mit ihrer Leiche im Haus auf dem Anwesen in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico weitergelebt. Die 65jährige sei vermutlich am 11. Februar an einer durch sogenannte Hantaviren ausgelösten Erkrankung gestorben. Die Erreger werden über Nagetiere auf Menschen übertragen und befallen die Atemwege, die Symptome erinnern anfangs an eine Grippe. Hackman sei wahrscheinlich am 18. Februar einer Herz-Kreislauf-Erkrankung erlegen. Gefunden wurden die Toten am 26. Februar. Das Paar lebte sehr zurückgezogen. (dpa/jW)