Weiterer Rückschlag für das »Starship« von Elon Musk: Das größte jemals gebaute Raketensystem der Raumfahrtgeschichte hat auch einen achten Testflug nicht wie geplant abschließen können. »Während der Aufstiegszündung von ›Starship‹ hat das Vehikel eine rasante, nicht geplante Demontage erlitten und der Kontakt ging verloren«, teilte das Raumfahrtunternehmen Space X am Freitag mit. Berichten zufolge wurden nach der Demontage herabfallende Raketenteile über dem US-Bundesstaat Florida und der Karibik gesichtet. Die US-Flugaufsichtsbehörde FAA stoppte zeitweise Starts und Landungen an mehreren Flughäfen in Florida. Erstmals war das Raketensystem im April 2023 getestet worden – und damals nach wenigen Minuten komplett explodiert. Bei weiteren Tests hatte die obere Stufe das All erreicht und war kontrolliert im Indischen Ozean gelandet. (dpa/jW)