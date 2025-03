Vor der ukrainischen Botschaft in Berlin ist am Donnerstag abend die Freilassung von Michail und Olexander Kononowitsch gefordert worden. Den beiden in der Ukraine inhaftierten Kommunisten wird von Kiew vorgeworfen, »dem Militärdienst auszuweichen«, wie sie jüngst in einem Appell an Linke und Antifaschisten erklärten. Die Regierung wolle sie »in den Krieg schicken und töten« oder ihnen wegen Kriegsdienstverweigerung den Prozess machen. Die Teilnehmer der DKP-Kundgebung trotzten der laut aus der Botschaft abgespielten Musik à la »Slawa Ukraini«. (jW)