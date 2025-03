Zürich. Der Fußballweltverband FIFA will eine Milliarde US-Dollar (930 Millionen Euro) Preisgeld an die 32 Teilnehmer der Klub-WM in diesem Sommer ausschütten. Das beschloss das FIFA-Council laut einer Mitteilung. Wieviel die einzelnen Teams allein für die Teilnahme am Turnier in den USA erhalten und wie sich das Preisgeld verteilt, wurde offengelassen. Zusätzlich soll es Solidaritätszahlungen geben, deren Höhe noch nicht mitgeteilt wurde. Es wird erwartet, dass 100 Millionen US-Dollar auf diesem Wege ausgeschüttet werden. Insgesamt rechnet die FIFA mit zwei Milliarden US-Dollar an Einnahmen durch die ausgeweitete Klub-WM. Das Turnier vom 15. Juni bis 13. Juli ist die Generalprobe für die WM 2026, die in den USA, Kanada und Mexiko gespielt wird. (dpa/jW)