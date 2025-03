Trondheim. Das stürmische Wetter in Trondheim hat für eine Absage des WM-Wettbewerbs in der Nordischen Kombination gesorgt. Dies teilte der Weltverband FIS in Norwegen mit. Heftige Winde sorgten in der Stadt und rund um das Granåsen Skisenter seit dem frühen Donnerstag morgen für Turbulenzen. Das für 12.30 Uhr geplante Skispringen wurde dreimal um 15 Minuten verschoben und dann komplett abgesagt. Wann der Teamwettbewerb der Kombinierer nachgeholt werden kann, soll nun ein Notfallkomitee in einem eigens dafür einberufenen Treffen ermitteln. Wichtig für die FIS ist, dass das WM-Rennen eine entsprechende TV-Präsenz erhält. (dpa/jW)