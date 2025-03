Großbritannien verurteilt Haftstrafe von Söldner

London. Großbritannien hat die Verurteilung eines britischen Staatsangehörigen in Russland scharf kritisiert. Dies erklärte das britische Außenministerium am Mittwoch. Russland müsse seine Verpflichtungen gegenüber »Kriegsgefangenen« einhalten. Der 22jährige James Anderson war zuvor von einem Militärgericht in Kursk wegen »Terrorismus« und »Söldnertums« zu 19 Jahren Haft verurteilt worden. (AFP/jW)