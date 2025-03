IMAGO/Belga

Die niederländische Kolumnistin des Volkskrant, Yesim Candan, stellte am Donnerstag morgen 44 rote Frauenschuhe auf der Place Jean Rey in der Nähe des Europäischen Parlaments in Brüssel auf. Immer wieder werden rote Schuhe als Symbol für Femizide verwendet. Mit dieser Aktion wollen Candan und viele andere Frauen und Männer die Abgeordneten des Europäischen Parlaments dazu ermutigen, dringend an einer strukturellen Lösung zur Bekämpfung von Frauenmorden zu arbeiten. Dies berichtete das Portal 7sur7.be. (jW)