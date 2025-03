Lausanne. Der Fußballweltverband FIFA bauscht das WM-Finale 2026 in den USA mit einer Halbzeitshow zum Popkulturspektakel nach Vorbild des Super Bowl auf. »Das wird ein historischer Moment für die WM – und eine Show, die der größten Sportveranstaltung der Welt würdig ist«, schrieb FIFA-Präsident Gianni Infantino am Mittwoch bei Instagram. Das Metlife Stadium der NFL-Teams New York Giants und New York Jets soll somit am 19. Juli 2026 zur Bühne für Musikstars werden. Das Line-up sowie die Frage nach einer etwaigen Verlängerung der Halbzeitpause blieben offen. Die FIFA lässt sich bei der Show von der Band Coldplay beraten. (sid/jW)