Sören Bär Der Kulminationspunkt: Rainer Knaak gewinnt mit 40…Df5+! den weißen Turm e4

Bei den über 50jährigen bot Titelverteidiger USA als Spitzenreiter der Setzliste mit Jaan Ehlvest, Gregori Kaidanow, Alexander Schabalow und Igor Nowikow vier starke Großmeister (GM) auf, die früher in der Sowjetunion gespielt hatten. Der Internationale Meister (IM) Stuart Rachels ergänzte das Team. Mit einem 2,5:1,5-Sieg im Schlussdurchgang gegen die von Klaus Bischoff angeführte deutsche Mannschaft Confluentia kamen die USA auf 15:3 Mannschafts- (MP) sowie 24 Brettpunkte (BP) und setzten sich hauchdünn mit einem Brettpunkt Vorsprung gegenüber den nach Mannschaftspunkten gleichen Italienern durch. Die USA gelangten damit schon zum dritten Mal in Folge auf den Spitzenrang. Beide Teams blieben im Turnier ohne Niederlage und hatten sich im direkten Vergleich 2:2 getrennt. Die Silbermedaille für Italien erkämpften die Großmeister Alberto David und Michele Godena und die Internationalen Meister Fabio Bellini, Fabrizio Bellia und Carlo D’Amore. Auf dem dritten Podestplatz landete bei 14:4 MP und 24 BP Kasachstan mit den Großmeistern Murtas Kaschgalejew, Pavel Kotsur, Serikbay Temirbajew und IM Jerlan Tikschanow, das seine Siegchance erst durch ein 2:2 in der letzten Runde gegen England entgleiten ließ. Schon ein 2,5:1,5 hätte zum Gewinn des WM-Titels gereicht.

Toller Teamgeist

Gold für die beste Leistung am ersten Brett ging an Supergroßmeister Michael Adams, der sechs Punkte aus acht Partien erreichte und meist durch glänzende Partieführung bestach. Er musste allerdings in der sechsten Runde als Schwarzer eine sensationelle Niederlage gegen Ľubomír Ftáčnik einstecken. GM Pavel Kotsur kam auf den Spitzenplatz am zweiten Brett, während GM Alexander Schabalow die beste Leistung am dritten Brett bot. An den Positionen vier und fünf (Reserve) waren die Performances von GM Mark Hebden (England) und IM Carlo D’Amore (Italien) goldene Plaketten wert. In der Frauenwertung triumphierte die Tschechische Republik vor den USA und Kasachstan.

In der Altersklasse 65 plus wollte England mit den Großmeistern John Nunn, Glenn Flear, Anthony Kosten sowie IM Peter Large und FIDE-Meister Terry Chapman an den Titelgewinn aus dem Vorjahr anknüpfen. Doch auch die Schachstiftung Lasker GK, angetreten mit 65-plus-Einzelweltmeister GM Rainer Knaak, dem früheren WM-Kandidaten und Weltranglistendritten GM Artur Jussupow, GM Jakob Meister und Gerhard Köhler, trachtete nach einer Wiederholung ihres Triumphes aus dem Jahre 2023. Das englische Team siegte siebenmal und gestaltete zwei Kämpfe unentschieden, so dass es mit 18:2 MP und 24 BP verdient auf das oberste Treppchen gelangte. Ungeschlagen blieb auch die mit Silber dekorierte Lasker Schachstiftung GK mit 14:4 MP und 24 BP, doch vier Remisen waren zu viel, um mit den Briten Schritt zu halten. Überraschend ging die Bronzemedaille an die deutsche Mannschaft Saxonia mit Jürgen Kyas, FM Bodo Schmidt, FM Bernd Baum, Friedbert Prüfer und Alexander Okrajek, die für einen tollen Teamgeist belohnt wurde. Mit finalen 13:5 MP und 22,5 BP profitierten die Sachsen davon, dass den Engländern in der finalen Runde ein 2:2 für Gold reichte, was jedoch den Erfolg nicht schmälert. Sie distanzierten damit die Italiener um einen halben Brettpunkt.

Lettland vor Tschechien

Rainer Knaak und Artur Jussupow sicherten sich bei jeweils fünf gewonnenen Partien und vier Remisen mit sieben Punkten aus neun Partien die Goldmedaillen an den Brettern eins und zwei. Am dritten Brett war der italienische FM Mario Sibilio am besten. Die Wertungen an den Brettern vier und fünf (Reserve) entschieden Peter Large (England) und IM Nicolas Giffard (Frankreich) für sich. Die weibliche Equipe aus Lettland setzte sich bei jeweils 8:10 MP und 16,5 BP hauchdünn erst nach dritter Wertung vor den Gastgebern aus Tschechien durch, während sich die Polinnen über Bronze freuen durften.

In der folgenden scharfen Partie besiegte der amtierende 65-plus-Weltmeister Rainer Knaak mit den schwarzen Steinen den in Kasachstan geborenen Franzosen Anatoli Waiser, der 2010, 2013, 2014 und 2016 Seniorenweltmeister war.