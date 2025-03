Ein Gemälde des britischen Künstlers Banksy, das dem Musiker Mark Hoppus von der Punkband Blink-182 gehörte, ist für eine Millionensumme versteigert worden. Das Bild »Crude Oil (Vettriano)« wurde für 4,26 Millionen Pfund verkauft (etwa 5,1 Millionen Euro), wie das Auktionshaus Sotheby’s in London mitteilte. Es zeigt ein tanzendes Paar am Strand, hinter dem ein Tankschiff sinkt. Menschen in Schutzanzügen räumen ein Fass weg. Das Bild wurde laut Auktionshaus von einem britischen Privatsammler ersteigert. (dpa/jW)