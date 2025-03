Anna Jörke/jW

Mit der Forderung »Milliarden für Menschen statt für Waffen« protestierten am Mittwoch morgen Friedensaktivisten von IPPNW, Pax Christi, Naturfreunden und DFG-VK vor dem Reichstagsgebäude in Berlin gegen geplante Ausgaben für die Bundeswehr in Höhe von mehreren hundert Milliarden Euro. »Wenn wir langfristig Frieden in Europa wollen, dann brauchen wir Abrüstung, Rüstungskontrolle und Konzepte gemeinsamer Sicherheit statt immer neuer Hochrüstung«, erklärte dazu Gerold König, der Pax-Christi-Vorsitzende in Deutschland. (jW)