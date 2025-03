London. Nach seinem brutalen Foul gegen Fußballprofi Jean-Philippe Mateta ist Torwart Liam Roberts in den sozialen Medien heftig attackiert worden. Sein Klub FC Millwall verurteilte die »abscheulichen Beleidigungen« gegen den Schlussmann. Kurz nach Beginn des Achtelfinalspiels im FA Cup hatte Millwall-Keeper Roberts bei einem misslungenen Rettungsversuch den früheren Mainzer Mateta mit den Stollen seines linken Schuhs seitlich am Kopf getroffen und dafür die rote Karte gesehen. Der Angreifer von Crystal Palace, das 3:1 gewann, musste mit 25 Stichen am linken Ohr genäht werden. Das Foul hatte heftige Reaktionen hervorgerufen. »Das war die rücksichtsloseste Attacke auf einem Fußballplatz, die ich je gesehen habe«, meinte der Palace-Vorsitzende Steve Parish. (dpa/jW)