»Verstehen«. Dokumentarfilm über Gabriele Krone-Schmalz sowie Diskussion mit Regisseur Ralf Eger. Das Filmteam begleitete die langjährige ARD-Journalistin und Bestsellerautorin vergangenen Sommer auf ihrer Vortragsreise. Freitag, 7.3., 18.30 Uhr. Ort und Veranstalter: Theater Ost, Moriz-Seeler-Str. 1, Berlin

»Es reicht – wir kämpfen zusammen!« Demo. Fast jeden Tag wird ein Femizid in Deutschland begangen. Alle drei Minuten erlebt eine Frau oder ein Mädchen häusliche Gewalt. Jeden Tag werden mehr als 140 Frauen und Mädchen Opfer sexualisierter Gewalt. Sonnabend, 8.3., 14 Uhr. Ort: Königsworther Platz, Hannover. Veranstalter: Feministisches Netzwerk, Verdi Hannover

»Feministisch kämpfen jetzt!« Aktionstag mit Infoständen, Mitmachaktionen und Kinderprogramm. Anhaltende wirtschaftliche und soziale Krisen verschärfen die Lebensbedingungen von Frauen und weiblich gelesenen Personen. Sonnabend, 8.3., 13 Uhr. Marienplatz, München. Veranstalter: Fraueninitiativen München

»Lise Meitner – Aus dem Leben einer ›Amazone‹ der Atomwissenschaften«. Lesung von und mit Gerta Stecher. In der Collage der Schriftstellerin steht nicht die Forscherin im Mittelpunkt, sondern die Frau Lise – als ein typisch weibliches Schicksal ihrer Epoche: Österreicherin in Preußen, Forscherin in den männlich dominierten Naturwissenschaften, Jüdin in Nazideutschland. Voranmeldung: tickets@peter-hacks-gesellschaft.de. Sonnabend, 8.3., 19.30 Uhr. Ort: Café Sibylle, Karl-Marx-Allee 72, Berlin. Veranstalter: Peter-Hacks-Gesellschaft