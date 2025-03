Berlin. Die Basketballerinnen der Saarlouis Royals haben überraschend nach 15 Jahren wieder den DBBL-Pokal gewonnen. Die Saarländerinnen gewannen das Finale des Final-Four-Turniers am Sonntag in Berlin gegen den Favoriten Rutronik Stars Keltern deutlich mit 97:73 (45:37). Für Saarlouis ist es nach 2008, 2009 und 2010 der vierte Pokalerfolg. Beste Schützin der Royals vor 1.850 Zuschauern in der Sömmeringhalle war Hayley Frank mit 23 Punkten. Bei Keltern kam Alexandria Kiss-Rusk auf 20 Punkte. (dpa/jW)