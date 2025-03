Hunderte Liter Bier und Schnaps haben Diebe in der Nähe von Bonn aus Kühlanhängern gestohlen. In Lohmar verschwanden 46 Fässer mit mehr als 1.000 Litern Bier und noch zahlreiche Kisten mit anderen Getränken, wie die Polizei mitteilte. Einen Tag später schlugen Diebe nicht weit entfernt bei einem Kühlanhänger in Niederkassel zu: Dort wurden 37 Fässer mit rund 800 Litern Bier und 34 Liter Schnaps mitgenommen – laut Kölnischer Rundschau fehlte das Bier dann beim örtlichen Karnevalsumzug. Die Polizei prüft nun, ob ein Zusammenhang der Taten besteht. (dpa/jW)