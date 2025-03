Florian Boillot

Unter dem Motto »Stand United for Refugee Rights and Climate Justice« haben Aktivisten am Sonnabend ein Protestcamp auf dem Oranienplatz in Berlin-Kreuzberg errichtet. Sie fordern die Schließung von Sammelunterkünften, die Aussetzung von Abschiebungen, ein Ende der Residenzpflicht, die Abschaffung der Bezahlkarte für Geflüchtete und die Anerkennung der Klimakrise als Asylgrund. Das Verwaltungsgericht Berlin hat das Camp bis zum 31. März genehmigt. Der Oranienplatz war bereits von 2012 bis 2014 von Asylsuchenden und ihren Unterstützern besetzt worden. (jW)