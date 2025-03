David Johansen, Sänger der einflussreichen Protopunkband New York Dolls, ist tot. Er starb am Freitag in New York im Alter von 75 Jahren, wie seine Tochter Leah Hennessey US-Medien bestätigte. »David Johansen ist friedlich zu Hause gestorben, an den Händen seiner Frau Mara Hennessey und seiner Tochter Leah, im Sonnenlicht, umgeben von Musik und Blumen«, teilte Leah Hennessey dem Magazine People mit. Nach einem Jahrzehnt tiefgreifender gesundheitlicher Beeinträchtigung sei er eines natürlichen Todes gestorben, hieß es darin weiter.

Johansen hatte 1972 mit dem 1991 verstorbenen Johnny Thunders die New York Dolls (»Personality Crisis«) gegründet, die als eine der ersten US-Punkbands angesehen werden. Sie veröffentlichten zwei Alben. 1976 brach die Band auseinander, 2004 gab es eine Reunion. Regisseur Martin Scorsese porträtierte den Sänger in dem Dokumentarfilm »Personality Crisis: One Night Only«. Johansen veröffentlichte unter eigenem Namen sowie unter dem Nom de Guerre Buster Poindexter diverse Soloalben.

Johansen war auch in mehreren Filmen zu sehen. Am bekanntesten ist seine Rolle als Geist der vergangenen Weihnacht neben Bill Murray in der Weihnachtskomödie »Die Geister, die ich rief …« (»­Scrooged«; 1988). (dpa/jW)