Simon Mayer/jW jW-Verteilaktion am 1. Mai 2023 auf der Demonstration des DGB in Berlin

Europa rüstet auf. Eine Gelegenheit, Widerspruch auf die Straße zu tragen, bieten Ostermärsche und 1.-Mai-Demonstrationen. Viele Leserinnen und Leser nutzen die Kundgebungen, um die junge Welt Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu empfehlen, indem sie Gratisexemplare auf den Versammlungen verteilen. Eine starke Friedensbewegung braucht schließlich eine starke und zuverlässig antimilitaristische Tageszeitung – die Arbeiterbewegung ebenfalls.

Viele haben bereits eine Aktion bei uns angemeldet. Wenn auch Sie in diesem Jahr die junge Welt auf dem Ostermarsch oder der 1.-Mai-Demonstration verteilen möchten, dann wenden Sie sich bitte schon jetzt an unser Aktionsbüro. Sollten Sie zum ersten Mal eine Verteilaktion organisieren, stehen wir gerne mit Rat zur Seite. Auf jungewelt.de/praxiskurs finden Sie ein Tutorial, in dem Sie das Wichtigste nachlesen können.