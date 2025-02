1850, 6. März: In Hamburg erscheint das erste Heft der Neuen Rheinischen Zeitung. Politisch-ökonomische Revue unter Mitwirkung von Karl Marx, Friedrich Engels, Johann Georg Eccarius, Konrad Schramm und Wilhelm Wolff als Fortsetzung der 1849 unterdrückten Neuen Rheinischen Zeitung. Es enthält unter anderem den Artikel »Die Juniniederlage 1848« von Karl Marx und die ersten beiden Kapitel aus Engels’ Arbeit »Die deutsche Reichsverfassungskampagne«.

1945, 6. März: Der rumänische König Michael entlässt unter dem Druck der antifaschistischen Kräfte und des Kommandos der sowjetischen Truppen, die das Land befreit hatten, die bis dahin amtierende Regierung Rădescu und beruft eine neue Regierung der nationalen Einheit unter Führung des Politikers Petre Groza von der »Frontul Plugarilor« (Front der Pflüger), in die sowohl die Kommunisten als auch Vertreter der »Eisernen Garde« aufgenommen werden.

1965, 2. März: Verstärkte militärische Invasion der USA in Vietnam: Die US-Marineinfanterie in Südvietnam wird deutlich aufgestockt (über 125.000 Mann), die US-Truppen greifen direkt in den Kampf gegen die Befreiungsbewegung FLN ein. Zudem beginnen erhebliche Bombenangriffe auf die Demokratische Republik Vietnam (»Nordvietnam«) im Rahmen der Operation »Rolling Thunder«, bei der erstmals auch das giftige Entlaubungsmittel »Agent Orange« zum Einsatz kommt.

1965, 7. März: Außerhalb der Stadt Selma in Alabama wird ein Protestmarsch der Bürgerrechtsbewegung in den USA durch die Polizei brutal gestoppt. Als Reaktion auf die Ermordung von Jimmy Lee Jackson am 17. Februar 1965 marschieren rund 600 Demonstranten in Richtung von Montgomery, der Hauptstadt des Bundesstaats. Auf einer Brücke vor der Stadt geht die Polizei mit Knüppeln und Tränengas auf den Demonstrationszug los.

1970, 2. März: Die ehemalige britische Kolonie Rhodesien, das spätere Simbabwe, ruft die Republik aus. Bereits am 11. November 1965 hatte sich das nördlich von Südafrika gelegene Land für unabhängig erklärt. Der von einer weißen Minderheit regierte Staat wird zunächst nur von Südafrika anerkannt. Erster Premierminister der Republik wird der schottischstämmige Ian Smith. Erst 1977 findet eine Parlamentswahl statt, bei der die schwarze Bevölkerungsmehrheit teilnehmen darf.