Klaus Cornfield Tut, tut, tut: Trio, wie Klaus Cornfield sie sieht

Der Ventil-Verlag hat die nicht ganz neue, aber anhaltend schöne Idee, Liedtexte in Comicform zu präsentieren, zur Buchreihe gemacht. Hat man keine wahren Großmeister als Zeichner und Szenaristen, hängt die Qualität des Songcomics stark von der der gezeichneten Lieder ab. Den Fehlfarben- und den Ton-Steine-Scherben-Band (beide 2022) nimmt man gern auch wiederholt zur Hand, bei Schleimkeim (Betreten auf eigene Gefahr, 2023) bleibt es eher beim flüchtigen Durchblättern im Buchladen. Die Leserin durfte also gespannt sein, was sich das Herausgeberduo Gunther Buskies/Jonas Engelmann und die angefragten Zeichenkräfte für das siebte Album der Reihe zur NDW-Band Trio überlegen würden, deren meiste Lieder bei aller brillanten Reduzierung (oder reduzierten Brillanz) ja doch den Eindruck erwecken, in einer vergnügten Dreiviertelstunde mit Bierbegleitung geschrieben worden zu sein.

Nicolas Mahler (»Kummer«) ist der berühmteste Beiträger und hier gut aufgehoben: Sein Stil passt besser zum minimalistisch-dada(da)istischen Triopop als zu Proust, Musil und überhaupt der Weltliteratur, die er sonst adaptiert. Die noch junge Zeichnerin Helena Baumeister (ihr Erstling ist der preisgekrönte Datingcomic »Oh Cupid« im Avant-Verlag) hat für das komödiantische Telefonstück »Sabine, Sabine, Sabine« die witzige Gegenstimme der Angerufenen ersonnen. Klaus Cornfield zeichnet die Band als eine Art Katzenbande. Mawil interpretiert mit Gregor Hinz »Anna – Lassmichrein, lassmichraus« als Vielecksgeschichte. Überhaupt scheint es in der Buchreihe für die Pinselfraktion kaum Vorgaben zu geben.

Hilfreich und lesenswert sind die jedem Beitrag vorangestellten Interviewschnipsel der Bandmitglieder und die Aussagen der Zeichner, was sie mit der Gruppe und ihrer Musik verbindet. Schade, dass mit Trio so früh Schluss war und Stephan Remmler ins Schlagerfach gewechselt ist. Weitere bei Ventil (wieder-)zuentdeckende Bands sind Stereo Total, Tocotronic und The Go-Betweens.