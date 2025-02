Stringer/REUTERS

Bei einem Selbstmordanschlag in einem islamischen Seminar in Akora Khattak in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa im Nordwesten Pakistans sind einen Tag vor Beginn des Fastenmonats Ramadan während des Freitagsgebets ein prominenter Kleriker und vier weitere Personen getötet worden. Der Geistliche Hamid ul Haq war der Sohn von Maulana Samiul Haq, »dem Vater der Taliban«, der 2018 bei einem Messerangriff in seinem Haus getötet wurde. Haqs Familie bestätigte seinen Tod bei dem Anschlag am Freitag und appellierte an seine Anhänger, friedlich zu bleiben. (jW)