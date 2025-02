Frankfurt am Main. Der deutsche Staat hat für die vergangene Saison 2023/24 Steuereinnahmen in Höhe von 4,6 Milliarden Euro aus dem deutschen Profifußball erzielt. Das geht aus einer Studie der Unternehmensberatung McKinsey & Company hervor, die die Deutsche Fußballiga am Donnerstag morgen veröffentlicht hat. Danach sind die Staatseinnahmen durch den Profifußball seit der Saison 2018/19 um rund 25 Prozent gestiegen. Berechnet werden dabei aber nicht nur die Steuern und Abgaben der 36 deutschen Profiklubs selbst, sondern auch die Steuereinnahmen aus Bereichen wie TV-Sendern, Sponsoren oder der Gastronomie, die direkt mit dem Profifußball zu tun haben.(dpa/jW)