Die Älteren werden sich noch erinnern: Wir Fußballfans lebten mal in einer Zeit, in der es völlig normal war, seinem Herzensverein an einem Montag abend quer durchs Land zu folgen. Sowohl im Oberhaus als auch insbesondere in der zweiten Liga war der Kick am Montag normal. Die Vereine stimmten verkniffen zu, der schnöde Mammon überzeugte sie. Ein Sportsender übertrug jede Woche am Montag abend live ein Spiel der zweiten Liga. Fans gingen auf die Barrikaden und protestierten fernsehwirksam gegen fanunfreundliche Anstoßzeiten, denn der Besuch eines Auswärtsspiels war nur noch mit Urlaub oder dem ominösen gelben Schein zu organisieren. Die Vereine knickten ein, und der Montag abend war nach langem Kampf endlich fußballfrei.

Dass es gleichartige Probleme derzeit auch anderswo gibt, wird von der großen Öffentlichkeit bisher kaum wahrgenommen: Elf große Eishockeyfanszenen wehren sich dagegen, dass TV-Anbieter von der Deutschen Eishockeyliga (DEL) besser behandelt werden als der durchs Land reisende Fan. Das Ärgernis sind die Donnerstagsspiele. Aufgrund der vielen Saisonspiele ist es für einen Eishockeyfan ohnehin schon schwierig, alle Partien des eigenen Vereins live zu sehen. Finden die dann aber noch an einem Donnerstag abend oder neuerdings auch am Sonntag abend statt, geht es kaum noch fanunfreundlicher. Im Gegensatz zum Fußball sind im Eishockey aber nicht die Fernsehgelder die Haupteinnahmequelle, sondern Tickets, Catering und Merchandising. Da diese Gelder aber im wesentlichen von den treuen Anhängern kommen und die DEL selbst mit der tollen Stimmung in den Hallen wirbt, sollte man es sich besser nicht mit den organisierten Fan­szenen verscherzen. Die DEL und ihre Vereine sollten sich also wieder darauf besinnen, was die Attraktivität ihres Sports ausmacht. Feuer auf dem Eis und heißes Blut auf den Rängen. Also: Donnerstagsspiele abschaffen!

»Sport frei!« vom Fananwalt.