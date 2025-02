Nürnberg. Bundestrainer Christian Wück sieht die deutschen Fußballerinnen trotz des ersten Heimsiegs unter seiner Regie noch weit von der EM-Form entfernt. »Ich habe gemerkt, dass noch sehr viel Arbeit auf uns wartet«, sagte der 51jährige am Dienstag abend nach dem 4:1 in der Nations League gegen Österreich. Man müsse »Konstanz reinkriegen«, so Wück. (sid/jW)