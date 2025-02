Köln. Nach einer Fanchoreographie hat Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) dem Geschäftsführer des 1. FC Köln, Christian Keller, einen erbosten Brief geschrieben. Er sei »entrüstet« darüber, dass die FC-Verantwortlichen »die entsprechende Darstellung im Vorfeld sogar genehmigt haben«, so Reul in dem Schreiben, das der dpa vorliegt. Vor dem Rheinderby gegen Fortuna Düsseldorf (1:1) wurde am Sonntag im Kölner Stadion auf einem riesigen Banner der FC-Fans gezeigt, wie ein Mann mit dem FC-Logo auf seiner Krawatte der Glücksgöttin Fortuna ein großes Messer an den Hals hält. Dazu standen die Worte: »Glück ist kein Geschenk der Götter«. (dpa/jW)