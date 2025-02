Oberhofen am Thunersee. Ausnahmewintersportlerin Ester Ledecká ist mit ihrem Antrag auf eine Änderung des Wettkampfkalenders bei Olympia 2026 gescheitert. Die Tschechin wollte den Zeitplan modifiziert haben, damit die Abfahrt der alpinen Skirennfahrerinnen sowie der Parallelriesenslalom der Snowboarderinnen nicht am selben Tag stattfinden – dann hätte Ledecká an beiden Events teilnehmen können. Ihr Antrag aber wurde abgelehnt, wie der Weltverband FIS am Mittwoch auf Anfrage der dpa mitteilte. (dpa/jW)