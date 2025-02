Britische Musiker und Künstler warnen in einem offenen Brief vor einem Ausverkauf ihrer Werke an die KI-Industrie. Sorge bereiten ihnen Überlegungen der Regierung, Werke zukünftig auch ohne ausdrückliches Einverständnis der Urheber für das Trainieren von künstlicher Intelligenz freizugeben. Eine solche Änderung würde »unser 300 Jahre altes, goldstandardmäßiges Urheberrechtssystem untergraben, das sowohl einzelne Künstler als auch kreative Unternehmen, ob groß oder klein, unterstützt«, hieß es in dem offenen Brief, der in der Londoner Times veröffentlicht wurde. Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem Paul McCartney, Elton John, Dua Lipa, Ed Sheeran und Andrew Lloyd Webber. (dpa/jW)