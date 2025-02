Die US-Sängerin Roberta Flack, die 1973 mit dem Lied »Killing Me Softly with His Song« zu Weltruhm gelangte, ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Das teilte ihre Sprecherin am Montag mit. Die Soul- und Popmusikerin hatte zuletzt an der unheilbaren Nervenkrankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) gelitten. Flack war in den 70er Jahren eine der populärsten Sängerinnen der USA. Sie landete damals mehrere Nummer-eins-Hits: zuerst mit »The First Time Ever I Saw Your Face«, gefolgt von »Killing Me Softly« und dann »Feel Like Makin’ Love«. Die in Arlington bei Washington aufgewachsene Musikerin hatte eine Ausbildung als Pianistin in klassischer Musik. Sie trat als junge Frau in Clubs der US-Hauptstadt auf, wo sie dann von dem Jazzmusiker Les McCann entdeckt wurde. (AFP/jW)