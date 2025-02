Es wollte das Coachella der Bahamas werden: Das skandalös gescheiterte Fyre-Musikfestival soll nach den Plänen des Gründers Billy McFarland in diesem Jahr eine Neuauflage bekommen. »Das Fyre Festival 2 wird Wirklichkeit«, hieß es in einer Ankündigung, die der 33jährige auf der Plattform X postete. Demnach soll das Festival vom 30. Mai bis 2. Juni auf der Isla Mujeres in Mexiko stattfinden. Im Jahr 2017 war das Festival, bei dem angeblich Tausende Prominente und Influencer auf einer Trauminsel der Bahamas feiern sollten, vorzeitig abgebrochen worden. Unter anderem hatten Kendall Jenner und Bella Hadid die bis zu 100.000 US-Dollar teuren Tickets beworben, die Festivalteilnehmer wurden dann aber in Notzelten untergebracht und bekamen billige Sandwiches. McFarland wurde 2018 wegen Betrugs zu sechs Jahren Haft verurteilt, wurde aber vorzeitig entlassen. »Ich bin mir sicher, dass viele Leute denken, ich sei verrückt, weil ich das wieder mache. Aber ich denke, ich wäre verrückt, wenn ich es nicht wieder tun würde«, schrieb nun McFarland. Auf der Festivalseite werden schon Tickets für bis zu 25.000 US-Dollar angeboten. (dpa/jW)