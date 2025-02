Eloisa Lopez/REUTERS

»Arbeiter haben es 1986 erreicht, und sie können es wieder tun!« Mit solchen und ähnlichen Plakaten haben Philippiner am Dienstag an die Volksrevolution, die People’s Power Revolution, vor 39 Jahren erinnert. Diese stürzte den damaligen Diktator Ferdinand Marcos senior, der ab 1972 das Kriegsrecht verhängt hatte. In der Folge wurden ca. 30.000 Menschen inhaftiert, die Medien gleichgeschaltet und oppositionelle politische Parteien verboten. Sein Sohn Ferdinand Marcos junior ist seit 2022 Staatsoberhaupt des Landes. (jW)