Iron Mountain. Markus Eisenbichler hat mit einem Sieg und drei weiteren Podestplätzen aufsteigende Form bewiesen. Der sechsmalige Skisprungweltmeister, der es nicht zur am Mittwoch beginnenden WM in Trondheim geschafft hatte, belegte im zweitklassigen Continental Cup an einem langen Wochenende in Iron Mountain/USA die Ränge drei, zwei, drei und eins. »Ich bin super zufrieden mit meiner Leistung. Es macht unglaublich viel Spaß«, schrieb Eisenbichler schon nach dem dritten Wettkampf bei Instagram. Bei seinem Sieg am Sonntag ließ er unter anderem den ehemaligen Vizeweltmeister Robert Johansson (Norwegen) und Juniorenweltmeister Stephan Embacher (Österreich) hinter sich. (sid/jW)