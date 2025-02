Netto-Null: USA wettert gegen »finsteres Ziel«

AP Photo/Rod Lamkey, Jr. US-Energieminister Chris Wright soll 2019 Frac-Fluid getrunken haben

London. Der neue US-Energieminister Chris Wright hat das Ziel der Netto-Treibhausgasneutralität scharf kritisiert. »Die Netto-Null bis 2050 ist ein finsteres Ziel«, sagte Wright am Montag per Videoschalte auf einer Konferenz der Alliance for Responsible Citizenship. Kohlenwasserstoffe seien die Triebfedern der Welt. Das Streben etwa der britischen Regierung nach einem »dekarbonisierten« Energiesystem hätte den Lebensstandard der Bürger beeinträchtigt und Emissionen einfach in andere Teile der Welt verlagert, behauptete Wright.

Der britische Premierminister Keir Starmer (Labour) hatte angekündigt, das nationale Energiesystem bis 2030 »dekarbonisieren« zu wollen. Bei der Entwicklung von Windkraftanlagen auf See sollen zudem Arbeitsplätze entstehen. Deutschland wiederum will bis 2045 klimaneutral sein. Der Expertenrat für Klimafragen erklärte jedoch Anfang Februar, dieses Ziel sei ohne zusätzliche Instrumente kaum zu schaffen. (Reuters/jW)