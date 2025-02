Waffen und Rohstoffe: Selenskij trifft in München US-Senatoren

Matthias Schrader/AP/dpa US-Vizepräsident Vance und US-Außenminister Rubio an Freitag beim Treffen mit der ukrainischen Delegation in München

München. Bei der sogenannten Sicherheitskonferenz in München hat der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij Gespräche mit anderthalb Dutzend US-Senatoren der Republikaner und der Demokraten über die Fortsetzung der Zusammenarbeit geführt. Bei dem Treffen seien sowohl Rüstungskooperationen als auch »wirtschaftliche Projekte« wie die Ausbeutung von Vorkommen seltener Erden und anderer Rohstoffe besprochen worden, teilte das Präsidentenbüro am Freitag in Kiew mit. Selenskij habe dabei erneut seine »Friedensbereitschaft« unterstrichen und an eine gemeinsame Position der USA, der Ukraine und anderer europäischer Staaten gegenüber Russland appelliert. Thematisiert worden seien auch stärkere Sanktionen gegen Moskau und die Nutzung eingefrorener russischer Vermögenswerte durch Kiew. (dpa/jW)