Beijing. Max Langenhan konnte in Beijing den Gesamtweltcupsieg bei den Rodlern erringen. Der Thüringer setzte sich am Sonntag auf der Olympiabahn von 2022 souverän mit über einer halben Sekunde Vorsprung vor den Österreichern Jonas Müller und David Gleirscher durch. Mit insgesamt 716 Punkten fuhr Langenhan in dieser Saison in neun Weltcuprennen in einer eigenen Liga. Die Rekordolympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt hatten zuvor zum sechsten Mal den Doppelsitzer-Gesamtweltcup gewonnen. Die beiden 37jährigen gewannen mit 0,158 Sekunden Vorsprung vor den Letten Martins Bots/Roberts Plume. (dpa/jW)