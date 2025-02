Crans-Montana. Skifahrer Marco Odermatt hat für den nächsten Schweizer Skifesttag gesorgt. Der Weltmeister gewann am Sonntag den Super-G in Crans-Montana vor seinem Teamkollegen Alexis Monney und dem Südtiroler Dominik Paris. Mit seinem achten Weltcup-Sieg in dieser Saison baute Odermatt sowohl die Führung im Gesamtklassement als auch in der Disziplinenwertung aus. Die Schweizer sind in den schnellen Disziplinen in diesem Winter das Maß der Dinge. In der Abfahrt am Sonnabend hatten sie, angeführt von Weltmeister Franjo von Allmen, sogar einen Dreifacherfolg gefeiert. Odermatt kann sich im nächsten Rennen im norwegischen Kvitfjell zum dritten Mal in Folge den Gesamtsieg in der Super-G-Wertung sichern. (dpa/jW)