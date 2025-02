Die Rapperin und Sängerin Shirin David steht mal wieder an der Spitze: Ihr drittes Album »Schlau aber blond« ist auf Platz eins der Deutschen Albumcharts eingestiegen, wie GfK Entertainment am Wochenende mitteilte. Die Spitzenposition hatte die Sängerin bereits mit ihrem Album »Supersize« aus dem Jahr 2019 erreicht. Auf Platz zwei landet in dieser Woche die Hamburger Band Tocotronic mit ihrem neuen Album »Golden Years« und verdrängt damit Roland Kaiser mit »Marathon« auf Platz drei. Dahinter folgen Sabrina Carpenter mit »Short N’ Sweet« und Kendrick Lamar mit seinem aktuellen Studioalbum »GNX«. (dpa/jW)