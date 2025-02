Ebrahim Noroozi/AP Photo/dpa

Mehr als 1.000 Menschen haben am Sonnabend in Berlin-Mitte gegen einen Neonaziaufmarsch protestiert. Mehrfach gelang es, die Demonstration von weniger als 200 Faschisten durch Sitzblockaden zu stoppen (Bild). Die Polizei setzte Pfefferspray ein, um den Faschisten den Weg frei zu räumen. Mehrere Antifaschisten wurden festgenommen. Der Anmelder der Demonstration »gegen linken Extremismus«, ein ehemaliger AfD-Politiker, hatte bereits im Dezember einen Aufmarsch in Berlin organisiert. Dabei hatten anreisende Faschisten SPD-Mitglieder verletzt. (jW)