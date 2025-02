Zum ersten Mal in der mehr als 300 Jahre alten Tradition hat der Hamburger Michel eine Türmerin: Neele Fokken (27) wird sich fortan das Amt mit dem langjährigen Türmer Josef Thöne (65) teilen, wie die Hamburger Hauptkirche St. Michaelis am Freitag mitteilte. Fokken ist Trompeten- und Musiklehrerin an einer Hamburger Grundschule. Das Choralblasen vom Turm ist eine protestantische Tradition, am Michel gibt es sie seit mehr als 300 Jahren. Jeden Morgen um zehn Uhr und jeden Abend um 21 Uhr wird in 100 Metern Höhe ein Choral in alle vier Himmelsrichtungen gespielt. (dpa/jW)