Die langjährigen Produzenten der James-Bond-Filme geben die kreative Kontrolle ab. Künftig werde das Filmstudio MGM über die Drehbücher und deren Umsetzung entscheiden, teilte der MGM-Mutterkonzern Amazon am Donnerstag mit. Bislang war MGM lediglich für den Vertrieb verantwortlich. Die Produzenten Michael Wilson und Barbara Broccoli behielten aber ihre Rechte an den Agentenfilmen. Zuletzt hatte es Berichte über Konflikte zwischen den beiden Parteien über die weitere Entwicklung der Reihe gegeben. James Bond gehört zu den bekanntesten Charakteren der Welt. Die Figur trat in mehr als 25 Kinofilmen auf, die an den Kinokassen insgesamt mehrere Milliarden Euro eingespielt haben. Amazon-Boss Jeff Bezos, den manche Fans sarkastisch mit den Bond-Schurken früherer Filme vergleichen, fragt auf X bereits, wer der nächste 007 werden solle. (Reuters/jW)