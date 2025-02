Was Elon Musk kann, kann Jan Böhmermann schon lange: Der deutsche Fachmann für staatstragende Satiresimulation (»ZDF-Magazin Royale«) hat auf der Homepage der New York Times ein neunminütiges »Opinion Video« veröffentlicht, in dem er vor dem Aufstieg der AfD warnt: »Sollte der Rest der Welt besorgt sein vor einem großen deutschen faschistischen Comeback? Jawohl! Aber hallo! Und zwar so richtig!« Denn: »Die AfD ist nicht die neue Nazipartei. Sie will Deutschland nur wieder groß machen.« In dem böhmermanntypischen, humoresk gehaltenen vermeintlichen Erklärvideo versucht der Moderator dem US-Publikum das Verhältnis der Deutschen zu ihrer faschistischen Vergangenheit verständlich zu machen. Garniert wird der Vortrag mit Zitaten des Thüringer AfD-Landessprechers Björn Höcke und Spitzen gegen Musk, der im Auftrag von US-Präsident Donald Trump Staatsausgaben zusammenstreicht und offen die AfD unterstützt. Der Techmilliardär hatte unter anderem Ende Dezember 2024 in der Welt am Sonntag einen Kommentar geschrieben, in dem er die rechte Partei als »letzte(n) Funke(n) Hoffnung für dieses Land« bezeichnete. (dpa/jW)