Willy Kurniawan/REUTERS

Die Proteste in Indonesien gegen drastische Einsparungen der Regierung sind auch am Freitag fortgesetzt worden. Unter der Parole »Dunkles Indonesien« versammelten sich etwa in der Hauptstadt Jakarta (Bild) Hunderte von Studenten und Aktivisten, um gegen die Politik von Präsident Prabowo Subianto, die unter anderem Ausgabenkürzungen in Höhe von 19 Milliarden US-Dollar vorsieht, zu protestieren. Die Studenten wenden sich auch gegen die Ausweitung der Aufgaben des Militärs im zivilen Bereich. Vorangegangen waren diese Woche bereits mehrere Demonstrationen. (Reuters/jW)