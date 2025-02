Der Höhepunkt der Grippewelle scheint nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) erreicht zu sein. Die Zahl der gemeldeten Fälle ist in der Woche vom 10. bis zum 16. Februar im Vergleich zur Vorwoche relativ stabil geblieben, wie aus einem aktuellen Bericht zu akuten Atemwegsinfektionen hervorgeht. Das Niveau an Krankheitsfällen ist aber nach wie vor hoch. Rund 7,5 Millionen Menschen in Deutschland leiden den Angaben zufolge derzeit an einer akuten Atemwegsinfektion. Viele davon haben eine Grippe. »Influenzaerkrankungen werden in allen Altersgruppen verzeichnet«, so das RKI. Wer Symptome einer akuten Atemwegsinfektion habe, sollte drei bis fünf Tage und bis zur deutlichen Besserung der Symptomatik zu Hause bleiben, rät das RKI. Wer Symptome habe, solle zum Fremdschutz eine Maske tragen. (dpa/jW)