Frankfurt am Main. In der Hinrunde der aktuellen Erst- und Zweitligasaison kamen so viele Zuschauer wie noch nie in die Stadien. Die 36 Klubs haben nach Angaben der Deutschen Fußball Liga knapp 10,38 Millionen Tickets verkauft. Das sind rund 100.000 mehr als in der bisherigen Rekordsaison 2023/24. Mit 4,55 Millionen abgesetzten Eintrittskarten weisen die Zweitligisten den mit Abstand höchsten Wert ihrer Historie auf. Im Vorjahr waren es rund 4,28 Millionen. Die Verschiebungen seien vor allem Auf- und Abstiegen geschuldet. So rutschte der 1. FC Köln mit seinem großen Stadion eine Klasse tiefer. Zwar sank die Besucherzahl in der Bundesliga im Vergleich zum Vorjahr leicht von 5,99 Millionen auf rund 5,83 Millionen. Die Auslastung ist aber auf 95,9 Prozent gestiegen. 15 der 18 Bundesligisten haben mehr als 92 Prozent ihrer Kapazitäten belegt. (dpa/jW)