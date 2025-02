Dschabal Dschais. Straßenradweltmeister Tadej Pogačar hat seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Der Slowene holte sich bei der Bergankunft auf der dritten Etappe der UAE-Tour nach 181 Kilometern in Dschabal Dschais den Sieg und löste damit den Briten Joshua Tarling an der Spitze der Gesamtwertung ab. Pogačar siegte nach dem 21,1 Kilometer langen Schlussanstieg mit durchschnittlich 5,1 Prozent Steigung vor dem Briten Oscar Onley. In der Gesamtwertung liegt der Tour-de-France-Sieger nun 18 Sekunden vor Tarling. Im vergangenen Jahr hatte Pogačar 25 Siege eingefahren, darunter auch das historische Triple aus Tour, Giro d’Italia und WM. (dpa/jW)