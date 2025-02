Wikimedia Commons »Mit fünf lernte ich die Schachfiguren ziehen. Mit sieben schlugen mich meine Eltern unterm Nussbaum fast tot. Heute bin ich Schachweltmeister. Jawohl. Mit einem eisernen Willen kann man alles schaffen.« – Peter Enders

Schachgroßmeister Peter ­Enders ist am 2. Februar, seinem 62. Geburtstag, in Freyburg an der Unstrut verstorben. Der »Weltmeister« liebte das königliche Spiel fanatisch. Schon 1974 besiegte er im Alter von elf Jahren in einer Simultanpartie Exweltmeister Michail Tal. 1978 wurde er von Lok Naumburg zu Buna Halle-Neustadt delegiert und bestritt als 15jähriger seine erste DDR-Einzelmeisterschaft, doch schon 1979 wechselte er zu Mikroelektronik Erfurt, wo er mit Heinrich Brüggemann einen Förderer fand. Im Blitzschach errang er 1981 den DDR-Meistertitel. Zum überraschenden Erfurter Gewinn der DDR-Mannschaftsmeisterschaft 1988 trug er mit makellosen vier Siegen am letzten Punktspielwochenende maßgeblich bei.

In den 1980er Jahren spielte Enders permanent Open-Turniere in Ungarn, von denen er viele gewann, und war auch für den ungarischen Klub Törökös aktiv. Das gab ihm ein Gefühl schachlicher Freiheit, das er in der DDR vermisste, die sich nach dem verhängnisvollen Ewald-Beschluss bis 1988 nicht mehr an den WM-Zyklen und der Schacholympiade beteiligen durfte.

In einem nicht leichten Familienumfeld aufgewachsen, war Enders kein einfacher Charakter und geriet mit Obrigkeiten und anderen Spielern in Konflikt. Dies gipfelte 1989 bei der DDR-Meisterschaft in Zittau, für die Enders als Dritter der DDR-Rangliste ein Einzelzimmer forderte, was ihm verwehrt wurde. Nach seinem Turnierausschluss unternahm er einen Suizidversuch. Er erreichte 25 Normen für den Titel Internationaler Meister, doch eingereicht wurden die Dokumente vom DDR-Schachverband nie. Erst 1993 erhielt er den IM-Titel. Wie sein Vorbild Robert James (»Bobby«) Fischer war Enders ein fanatischer Schachliebhaber und arbeitete wie besessen. So verriet er dem Autor während des Opens Mühlhausen 2000, dass er den Schachinformator – eine halbjährlich in Belgrad erscheinende Sammlung der weltbesten Partien – immer komplett durcharbeite. 1990 avancierte er zum deutschen Blitzmeister.

Einen Karrierehöhepunkt erlebte er bei der Deutschen Meisterschaft (DM) 1994 in Binz, die er ungeschlagen mit sieben aus neun und Großmeisternorm gewann. Damit qualifizierte er sich für das WM-Zonenturnier in Ptuj 1995, das für ihn tragisch verlief. Nach zwei Auftaktniederlagen schaffte er mit den schwarzen Steinen gegen den zweimaligen WM-Herausforderer Viktor Kortschnoi ein Remis und schöpfte Kraft für einen Zwischenspurt bis auf 7,5 aus zwölf. Doch unter dem Druck, für die Qualifikation zum WM-Interzonenturnier weiter siegen zu müssen, verlor er die letzten drei Partien.

Peter Enders wählte messerscharfe Varianten und schuf attraktive Partien en gros. Sein Ziel, den GM-Titel zu erreichen, verfolgte er mit unbändiger Energie. Allein 1995 bestritt er fünf der monatlichen »First Saturday«-GM-Turniere in Budapest und schaffte die zweite GM-Norm im Augustturnier. Die ersehnte finale GM-Norm gelang ihm 1996 in Schöneck. 1996 und 1997 gewann er jeweils die Deutsche Schnellschachmeisterschaft, so dass er als einer von ganz wenigen Spielern alle drei deutschen Einzelmeistertitel eroberte. Enders bezwang mit kreativen Höhenflügen Spieler der absoluten Weltelite – darunter Jan Timman, John Nunn und Robert Hübner. Bei der DM 1998 in Bremen, die mit 100.000 D-Mark Preisfonds nahezu die gesamte nationale Spitze anzog, startete Enders mit vier Siegen und gewann als Schwarzer grandios gegen den Weltklassemann Artur Jussupow mit einer Neuerung, die er nachts fünf Stunden lang vorbereitet hatte. Zwei unglückliche Niederlagen in den Runden sieben und neun verwehrten ihm jedoch den Titel.

Weltmeister wurde er dennoch. Sein nach »Der Hefter« zweites handschriftlich verfasstes Buch »Die letzte Patrone. Unterm Nußbaum« enthält neben seinen besten Partien auch die folgenden Zeilen: »Mit fünf lernte ich die Schachfiguren ziehen. Mit sieben schlugen mich meine Eltern unterm Nußbaum fast tot. Heute bin ich Schachweltmeister. Jawohl. Mit einem eisernen Willen kann man alles schaffen. Mein Titel: Ü50-Team-Blitzweltmeister zusammen mit Thomas Pähtz. 2.7.2016. Alles, was jetzt noch kommt, ist Zugabe.« Dem Erfurter SK blieb er ab 2002 bis zu seinem Tod treu. In der laufenden Oberligasaison hielt er mit drei Siegen und zwei Remisen einen Top-Score. Auch die Verbindung zu seinem Heimatklub riss nie ab: Am 26. Dezember 2024 errang Peter Enders beim Naumburger Weihnachtsblitzturnier seinen letzten Turniersieg.