Boston. Angeführt von den Stürmern Connor McDavid und Nathan MacKinnon hat das kanadische Nationalteam beim Vier-Nationen-Turnier in Nordamerika das Finale gegen die USA erreicht. Kanada setzte sich 5:3 gegen Finnland durch. Das bereits fürs Finale qualifizierte US-Team verlor zum Abschluss der Gruppenphase 1:2 gegen Schweden.

Im Endspiel in der Nacht zum Freitag geht es für die Kanadier um Revanche, nachdem sie sich in der Gruppenphase dem Nachbarn 1:3 geschlagen geben mussten. Das Duell in Montreal hatte ganz im Zeichen der aktuellen politischen Spannungen gestanden. Während der US-Hymne hagelte es Pfiffe und Buhrufe, mit dem Anfangsbully starteten US-Nationalspieler Matthew Tkachuk und Kanadas Brandon Hagel die erste Prügelei. (dpa/jW)