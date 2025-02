»Die aktuellen weltpolitischen Erdbeben und ihre Wirkung auf China«. Es spricht der Vorsitzende des Rotfuchs-Fördervereins und Mitglied der junge Welt-Chefredaktion Arnold Schölzel. Sonnabend, 22.2.2025, 10 Uhr. Ort: Linkstreff, Carl-Heydemann-Ring 101, Stralsund. Veranstalter: Rotfuchs und DKP Stralsund

»Kuba aktuell«. Vorträge und Diskussion. Es sprechen Rainer Markgraf, Vertreter von Cuba Sí Gera, und Justo Luis Cruz, Koordinator der AG Cuba Sí aus Berlin. Sonnabend, 22.2., 14 Uhr. Ort: Gaststätte Steinweg 1, Steinweg 1, Gera. Veranstalter: Cuba Sí, Rotfuchs Gera u. a.

»Kein Kreuz für Abschottung und Hetze«. Kundgebung und Protestsingen mit Dota Kehr, Max Prosa, Mal Élevé u. a. Wir wollen am 23. Februar keine Wahl des Grauens. Wir wünschen uns einen geraden Rücken, für Menschen in Not und auf der Flucht. Wir brauchen Menschen, die sich nicht mit Faschisten gemeinmachen. Feiern wir Vielfalt, Gerechtigkeit und Zusammenhalt mit Musik und Gemeinschaft. Sonnabend, 22.2., 14 Uhr. Ort: Bundeskanzleramt, Berlin. Veranstalter: Wir packen’s an Berlin

»Free Hanna«. Demonstration. Seit Mitte Februar steht die Nürnberger Antifaschistin Hanna in München vor Gericht. Ihr wird vorgeworfen, im Februar 2023 am Rande eines Naziaufmarsches in Budapest an körperlichen Auseinandersetzungen beteiligt gewesen zu sein. Eine Auslieferung nach Ungarn droht. Sonnabend, 22.2., 14 Uhr. Ort: Stachus/Karlsplatz, München. Veranstalter: »Wir sind alle Antifa«